美國在台協會理事主席莫健昨(4)日由AIT台北辦事處代處長谷立言陪同拜訪外貿協會董事長黃志芳並參觀去年底成立的台美商務交流中心聽取簡報。黃志芳就台美商務交流中心的五大功能及現階段台美商務、貿易、投資、新創科技交流及供應鏈重組等重要議題詳細說明。

莫健認為，現階段台美夥伴關係以供應鏈重組鏈結最為重要，也是最佳時機，現階段美國環境不僅適合大型跨國企業赴美投資，也很適合台灣的科技業及中小企業赴美布局。外貿協會董事長黃志芳認為，台美商務交流中心現階段最重要的行動方案就是建立台美企業家數位交流平台。

莫健來台參訪位於外貿協會的台美商務交流中心，對於台美商務交流中心積極推動台美夥伴關係與台美商務交流印象深刻，因為現階段台美供應鏈重組可說是最佳時機，尤其是高科技產業非常有機會引領台美產業供應鏈緊密結合。莫健對於台美商務交流中心即將成立台美企業家數位交流平台及台美共同拓展第三地的計畫相當有興趣。

外貿協會董事長黃志芳提到，台美商務交流中心是由外貿協會、AIT、ASOA、AmCham以及美台商會(U.S.-Taiwan Business Council)在2019年底共同推動成立，在今年度(2020年)台美商務交流中心將有多項行動方案，其中台美企業家數位交流平台是一個台美企業可共同推動貿易、投資、新創、供應鏈重組的平台；台美商務交流中心的另一個重要任務是台美共同拓展第三地，主要是結合美國的印太戰略與我國的新南向策略，未來將有助於促進台美夥伴關係的全方位交流。

(時報資訊)