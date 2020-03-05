72歲資深演員雷洪過去擁有1妻5妾，去年自曝身邊女人全跑光後，突宣布與50多歲名為「馨儀」的女子登記結婚，而他近日也在節目上向大家分享這個喜訊，同時上演一段下腰秀，證明給大家看自己還是一尾活龍！

雷洪在節目《單身行不行》提到，人到了一個年紀需要人家陪伴，不像年輕時可以一個接一個，經過深思熟慮後，他心想：「既然還有人喜歡我，還有人愛我、能夠照顧我，那我當然會去選擇。」也是因為這樣，去年11月2日他就決定和50歲紅顏知己結婚。

許多媒體朋友、好朋友都在質疑「雷爸72歲再婚」，看到眾人懷疑的眼神，雷洪心想：「你是在懷疑什麼呢？是我不能養活她，還是我身體欠安？或是沒辦法讓她去暖和、給她幸福呢？」

雷洪表示，其實自己的身體還是非常健壯的，不敢說保持得非常好，但跟4、50歲的人來比都有機會能勝過他們；隨後，雷洪當場示範下腰，要證明給大家看自己還是一尾活龍。

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(中時電子報)