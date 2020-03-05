國民黨主席補選將於3月7日舉行，最新民調顯示，無論國民黨認同者或是黨員，支持江啟臣的人比率都較高。資深媒體人韋安則認為，郝在幕後下大力氣搞組織戰，連以前跟他有過節的人，都去拜訪化解拉票，他認為，最後結果會是郝龍斌獲勝。

國民黨主席3月7日補選，將在全國271個投開票所投票，國民黨日前公告具投票權黨員數最終統計，連同1萬0816位海外黨員，共有34萬5971名黨員具投票權，其中黃復興黨部8萬3307人佔約24％。據《TVBS》最新民調顯示，國民黨認同者有38%支持江啟臣、33%支持郝龍斌。黨員的部份，有35%支持江啟臣，郝龍斌則有21%。

韋安則在臉書表示，他預估最終結果應該是郝龍斌會贏，他說江啟臣把封閉式選舉打成開放式選舉，可能教好不叫座。而郝龍斌鞏固深藍，而且在幕後下大力氣搞組織戰，連以前跟他有過節不愉快的人，都全去拜訪化解拉票。他認為國民黨主席補選，將會是郝龍斌獲勝。

(中時電子報)