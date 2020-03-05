新冠肺炎疫情影響民眾光顧百貨商場意願，來店人流大減連帶衝擊進駐的餐飲業營運。餐飲業者對此直言，政府專注防疫之際亦應安撫民心，呼籲民眾維持正常生活消費，若對此再無作為、商場又不願寬限協助，最快3月下旬便可能爆發百貨商場餐飲出走潮。

由於街邊店較易受到商圈轉變、經營熱度難延續困境，餐飲業者看準百貨商場具固定人流吸引力，近年陸續進駐展店，主要百貨商場亦順勢提高餐飲比重。然而，隨著新冠肺炎疫情爆發，「人流優勢」瞬間反轉為劣勢，即便是連鎖餐飲業者也難逃影響。

連鎖餐飲業者透露，今年春節前百貨商場店業績表現暢旺，對此還特別加訂營運所需的生鮮食材因應。然而，隨著新冠肺炎疫情爆發，百貨商場春節期間來客量即反轉下滑，連帶影響餐飲商場百貨店業績，業績下滑2～3成已是常態、甚至出現腰斬慘況。

對於台灣政府相關作為，餐飲業者認為，台灣此次防疫作為及醫療水準幾乎可說是全球第一，但現今重心僅聚焦防疫，未留意對消費心理影響，直言「可以警示，但不能不安撫民心」，應同時設法降低民眾的恐慌心理，呼籲維持日常生活的正常消費。

由於餐飲業者進駐百貨商場經營，多採包底抽成模式，面對此次疫情逆風，餐飲業者也積極與百貨商場協商「共體時艱」。目前已有百貨商場業者放寬限令，協助與外送業者合作開放提供外送，但對於爭取期間能否「只抽成不包底」，迄今則沒有任何業者願意讓利。

餐飲業者認為，雖然市場普遍認為疫情屬於短期影響，結束後可望出現爆發式反轉，但迄今未見疫情趨緩跡象，現階段沒有任何業者能全身而退，只在於傷勢輕重差異，衰退低於平均已是萬幸，需要縫合則力求止血，只盼「不要傷到見骨」。

餐飲業者直言，目前已有一些餐飲品牌撐不住，開始陸續撤出商場。若疫情發展未見趨緩好轉，消費人潮未見回升，加上百貨商場不願寬限讓利，餐飲業者為了止血或「斷尾求生」，最快3月下旬起便可能出現商場餐飲出走潮。

即使是過去業績優秀的餐飲業者，此次也大嘆「過去有多好，現在就有多慘」，對此向消費者「求救」，希望能像以往一樣多前往消費，否則可能撐不過此次寒冬。此外，由於餐飲街邊店此次影響相對較小，基於分散風險考量，未來積極進駐百貨商場的情況也可能改變。

(時報資訊)