智伸科(4551)2月合併營收為2.6億元，年減15.53％，主要配合地方政府防疫延長至2月10日復工，影響部分訂單出貨時程。累計前2月營收6.11億元，年減15.05％。

智伸科表示，雖然目前新型冠狀病毒肺炎疫情仍在延燒，但截至目前為止，嘉善廠與東莞廠兩個生產基地整體復工率已達8成左右的水準，且智伸科近年來已積極完善各廠區自動化設備導入、落實彈性調配產能等，因此，復工後對整體生產運作、物流運輸等所造成的衝擊影響有限。

整體車市首季面臨傳統農曆新年長假、工作天數減少，以及大環境氛圍干擾，對全球經濟貿易、物流運輸、消費動能等短期帶來負面影響，也對大陸新車銷售市場的成長挑戰更加嚴峻，影響第1季表現。

目前公司加速完成併購旭申國際計畫，以發揮兩岸生產基地彈性調配產能因應兩方主要客戶在目前大環境影響下的需求，同時以期透過兩造團隊合作達成產品線及客戶群互補綜效，強化公司未來產品組合的完整性及競爭力。

(時報資訊)