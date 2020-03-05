連鎖餐飲集團王品（2727）去年底出資5000萬元，成立台灣第一個「餐飲天使基金」打造創業孵化平台，創業投資提案競賽吸引全球各地69支優秀隊伍、共227人報名參賽。初選共有14隊入選、5隊備取，預計9日進行第二階段複賽，最終遴選5隊晉級決賽。

王品表示，「王品創世代 決戰夢想餐桌」參賽者年齡最小16歲、最大74歲，經評審團審慎評選後，自69隊中挑選14隊晉級。其中，3分之2的晉級隊伍已經營自有品牌或店面，且不乏鵝農第3代、赴新加坡展店經歷、25歲女性創業家、工程師轉職等背景。

而此次入選隊伍的提案餐飲品項，王品指出包括台、中、日式、南洋料理。其中值得注意的是，隨著近年來健康意識持續高漲，打造健康飲食的概念亦反應在不少隊伍的參賽提案中，顯示健康飲食已成為一股不可逆的潮流。

王品集團執行長李森斌表示，集團歷經前2年的內部創業競賽，發現台灣有許多人願意投入餐飲業實踐創業夢想，但除了資金需求外，也缺乏經驗者傳授如何降低創業失敗風險。王品此次除提供金援，並就過去的成敗經歷提供全方位經驗及資源，盼減少走冤枉路的機率。

王品表示，今年是集團開啟創業、創新的世代，將與獲選團隊共同成立合資公司，王品將視雙方協議持股10～90％不等，最高可獲得1000萬元創業資金。若以每個計畫均持股10％、5000萬元全部執行完畢，最多可為台灣餐飲業創造5億元投資規模。

(時報資訊)