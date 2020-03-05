民進黨昨（4）日召開中評會，針對1月11日大選違紀參選案進行討論，其中法醫高大成、挺扁大將前高雄市議員鄭新助等7人，遭開除黨籍。對此，高大成深感遺憾，也想問「為何防疫期間才想起要開除我黨籍？」

對於遭開除黨籍一事，高大成在臉書表示，民進黨是執政黨及國會最大本土黨，應作社會表率，要用相同標準檢視黨員，關於政黨票，民進黨選前無法達成整合本土政黨，就應兄弟登山、各自努力，有智慧的台灣人會自己選擇。

高大成堅持「台灣人的志氣」、「台灣獨立自主」的目標，在去年接受喜樂島聯盟徵召提名，參選不分區立委，選舉期間為捍衛台灣主權奮鬥，始終大力支持賴清德、輔選民進黨台中市第五選區莊競程立委，已開放性的心胸，吸引理念相同朋友，有效擴展艱困選區票源，翻轉第五選區不可能的任務。

高大成說，民進黨應也深知這道理吧？2020大選在艱困選區和其他本土政黨合作，民進黨在台中市第二選區與台灣基進黨合作，成功讓親中政黨在國會減少席次，既然在區域立委持開放態度，為什麼在政黨票的部分就變封閉呢？

高大成指出，蔡總統在幫台灣基進黨候選人站台時，提到「民進黨與台灣基進黨是好朋友，政黨票就自己去決定」，導致民進黨在全國政黨票得票率，從2016年44%，下降至2020年34%，台中市從42%降至32%，甚至在烏日區下降達12.1%，不分區席次少了5席，若中評會因自己參與不分區（瓜分政黨票？）而開除黨籍，「是否應先開除蔡英文總統的黨籍呢？」

高大成也想問，「為何防疫期間才想起要開除我黨籍？！2018年，我是否也是民進黨員呢？！」當時大力支持無黨籍蕭淑麗議長，怎未違紀，是否民進黨現金人氣如日中天，趁機排除異己，殺雞儆猴？

(中時電子報)