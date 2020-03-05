罷韓超過50萬份連署，罷韓第二階段預期應會通過。對此，高雄市長韓國瑜陣營人士痛批罷韓團體蓄意「炒作」！該人士直言，韓國瑜雖然選總統，但絕未背叛高雄，反而韓在高雄市政絕對經得起檢驗，有目共睹！

面對罷韓團體來勢洶洶，韓營人士接受《上報》採訪表示，罷韓團體蓄意炒作罷韓議題，稱韓背叛高雄、對不起高雄。對此，該人士強調，韓雖選總統，但絕沒背叛高雄，荒廢市政。相反地，在高雄「路平、清淤、防疫」等施政成績上，經得起考驗，有目共睹！現在市府團隊會加強宣導，讓市民看見韓國瑜的努力和用心。

韓國瑜真的如罷韓團體所說沒有政績？這一年多來韓市府鋪路、推動觀光，持續建設大眾運輸，啟動捷運黃線綜合規劃、環評，並研究紅線小港林園延伸線可行性，另外還有公車式小黃、設立青年局、公托、安心餐券、雙語實驗學校等。在在顯示韓國瑜並為如罷韓團體所說，因選總統而荒廢市政。

(中時電子報)