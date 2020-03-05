美國供應商管理協會(ISM)週三(4日)公佈2月份非製造業採購經理人指數(PMI)，該指數超乎市場預期的上升了1.8點，達57.3，呈現連續3個月增加的趨勢，並創下自2014年以來最長的景氣擴張。

美國前副總統拜登(JoeBiden)在「超級星期二」(SuperTuesday)民主黨總統黨內初選中領先，週三美股上漲，漲幅介於3.85至4.94％，美股四大指數短線反彈。蘋果上漲4.64%，台積電ADR上漲4.14%。

台股後市需回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。目前支撐為年線（約在11,070點附近），壓力為半年線（約在11,480點附近）至月線（約在11,590點附近）。KD開口閉合，9日K值小於50，短線整理。

觀察台股指數是否能收復半年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、遊戲、高殖利率、生技、金融、車用、防疫概念股等。

(時報資訊)