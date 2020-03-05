今晨北部濕冷下探12度低溫，氣象局也於北北基三縣市發布大雨特報。而氣象專家吳德榮指出，未來一周天氣多變，尤其是周六到下周三幾乎是一日一變，建議多注意天氣變化。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，受鋒面與大陸冷氣團影響，今（5日）北台灣整天濕冷，中部、東部地區都有降雨機率、南部則有短暫雨。北部低溫下探至12度，中部氣溫為13至18度，東部是13至23度，而南部則是15至24度。明（6日）天氣好轉。

吳德榮指出，未來一周天氣乍暖還寒，特別是周六到下周三幾乎是「一日一變」；由於皆屬短周期的波動，模擬模式雖會不斷調整，但對北台灣晴、雨、冷、暖交替頻繁的特性，並不會有多大的改變，要多注意天氣的變化。

根據最新模式模擬顯示，週六(7日)各地晴時多雲，白天微熱。週日(8日)微弱鋒面從北部海面掠過，北台灣降雨機率提高，白天高溫略降，其他地區影響較小；下週一(9日)各地晴時多雲。下週二(10日)鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部有局部短暫雨的機率；北台灣轉「濕冷」，中部微冷、南部偏涼。下週三(11日) 天氣好轉。

除此之外，中央氣象局也在今早03時40分發布大雨特報，分別是基隆市、新北市以及台北市。

(中時電子報)