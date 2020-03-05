浙江傳媒學院互聯網與社會研究院院長、全球互聯網口述歷史(OHI)發起人方興東5日在陸媒《環球時報》撰文指出，美國對大陸高科技的阻擊已經一年多了，但就效果來看顯然沒有如願以償。現在來到十字路口：是繼續變本加厲還是偃旗息鼓？值得深入觀察。

方興東表示，從最近幾個月的新動向看，美國政府開始權衡利弊，改面為點以求精準制導。一年多下來，美方針對華為的「斬首行動」失敗，同時也發現全面「脫鉤」弊大於利。因此考慮利益、成效最大化和損失最小化，不再輕易擴大戰線而是聚焦關鍵，單點突破。這個算盤不能說不高明。

文章分析，具體在高科技領域，就是在產業的基礎層面聚焦三個點：一是人才層面，通過控告和抓捕與大陸合作的學者，進一步阻斷學術界與大陸的合作。二是資本層面，造成對大陸風險投資斷崖式下滑，對支援新創企業資本釜底抽薪。三是產業基礎，聚焦現代工業和整個數字時代的基礎──半導體產業。重啟冷戰時期「武器」《瓦聖納協定》，這是一個通過擴大禁運清單，尤其增加計算光刻軟體和大矽片技術，進一步加強圍堵大陸半導體產業升級的國際聯盟。

文章指，除了三大基礎層面越來越精準的「卡脖子」，美方同時繼續瞄準兩個制高點，那就是圍繞5G和AI不擇手段地封殺圍堵。尤其針對華為。

文章稱，美國對陸科技戰開始進入膠著狀態，也開始進入更險惡階段。大陸更要在戰略上嚴陣以待。最重要的當然是深入關注和研究美國戰略，洞察其意圖和舉措，走出被動，注重應對有效性。

首先，實力是硬道理。外在壓力依然是倒逼大陸改革和發展的動力。進一步加強核心技術自主創新能力，是讓美國阻擊戰略失效以致最終放棄的最佳辦法。

其次，藉助大陸市場和現有產業鏈優勢，樹立積極防禦戰略，尤其盡快建立和完善對等制約的制度體系，形成基本的威懾力。

第三，必須避免華為等大陸高科技公司成為美國政治迫害的犧牲品，把維護大陸企業基本權益作為今後外交的重要關注點之一，形成一系列的戰略和對策。

第四，針對受破壞最大的風險投資領域，我們應拿出相應措施，持續提升對創新的支持力度。

最後也是最重要的，建立更廣泛的國際合作局面，共同維護公平競爭、開放創新等基本的市場規則。最終，真正由開放市場形成的產業鏈才是有生命力的，真正由公平競爭驅動的科技創新會是最後的勝利者。

(中時 )