小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（5日）財經重點。

【1】斷鏈! 國產車廠提前放春假

新冠肺炎疫情衝擊全球汽車零件供應，受創嚴重的大陸生產的零件農曆年後幾乎供應中斷，逼得國產車廠生產線被迫提前放春假。據了解，包括福特六和、中華、裕隆等國內汽車製造大廠，3月上旬生產線安排「停工一周」、「做半天、休半天」、「做三休二」等短期應變措施，因應這場「疫」料之外的缺料風暴。

【2】台積電法說＋除息 填息可期

台積電將於5日受瑞士信貸邀請舉行線上法說會，法說會將釋出什麼訊息，成為市場觀察未來半導體景氣動向的指標，法說前夕再加上即將於19日除息2.5元，外資4日終結過去的連12日賣超20.18萬張，轉為買超10,225張。

【3】外資終結連8賣 台股逆轉勝

全球降息大門打開，外資終結連8賣，4日回頭小買63億元，台股喜迎活水，尾盤爆出107億元，拉抬指數收高在11,392點，上漲64點，成交值縮為1,407.35億元。專家指出，美聯準會（Fed）降息短線仍屬利多，且從新台幣近日升值看來，外資並未全面撤守台股，技術面來看則有機會在年線11,066點守住後出現強勁反彈波。

【4】川普嫌降不夠 美將續降利率

美國聯準會（Fed）周二閃電降息2碼，盼緩和新冠肺炎對經濟的衝擊，華爾街預料Fed在4月前還會還推出更多寬鬆措施，不排除降到零利率。另一方面，美國總統川普認為Fed這樣的作為還不夠，隨即發文要求Fed應再降息。

【5】惠譽示警 主權降評潮要來了

各國政府以抗疫救市為由，大舉動用財政振興、央行降息兩大工具向市場撒錢，惠譽環球主權評級主管麥克名（James McCormack）4日警告，各國的公共財政始終是主權評等組合中最弱的一環，從G7國家的情況來看，幾乎已沒有可動用的財政空間，如果要進一步應付這波抗疫的龐大公共支出以救援受病毒打擊的經濟，可能讓主權評等面臨極大壓力。

(中時電子報)