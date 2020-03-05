新冠肺炎疫情持續，不僅口罩、酒精，現在就連漂白水有成了眾人搶購的目標，不過漂白水的濃度可不是越濃，它的殺菌程度就越高，若稍不謹慎吸入太多，可能會導致自己出現「吸入性肺炎」！

據《東森新聞》報導，一名老婦使用漂白水時，因為稀釋濃度太高，加上在密閉空間忍耐聞了將近1個小時，最後導致肺積水因此住院50天；也曾有一名清潔工人，使用次氯酸鈉時吸入太多，間接引發肺部發炎的問題，還因此住院；對此，理化老師鄭立彥表示，漂白水碰到酸類或是氨，會產生大量的氯氣，氯氣本來就是有毒，並不是說濃度高它就能把病毒殺死。

烏日林新醫院家醫科主任劉又銘表示，使用次氯酸鈉時要先把濃度稀釋成1:100或1:50的比例，讓它稀釋到呈現弱鹼的情況，變成次氯酸離子的型態，這樣才會又較為顯著的殺菌效果；他也叮嚀，由於次氯酸具有揮發性，易造成刺激性的傷害，使用時須戴上手套，防止手部造成接觸性的皮膚炎。

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(中時電子報)