37歲的張先生是專帶歐洲團的領隊，2/16帶團前往義大利旅遊，沒想到旅遊到一半，義大利確診人數瞬間從3人激增至 400人(目前已破2500例)，中央指揮中心2/27於是將義大利旅遊疫情升至第三級警告，導致張先生一團共17人2/29抵台便需要進行14天的居家檢疫。

「我們的團員來自北中南，有4對新婚夫妻、也有50多歲的熟齡族，大家旅遊時感情就很好，再加上都要居家檢疫14天，所以我們就成立一個群組，每天分享檢疫生活的趣事。」張先生說，目前他們已經進入居家檢疫的第5天，最有趣的莫過於各團員分享的居家檢疫關懷包，大家收到的時間都不相同，以他自己居住的新北市為例，大約是第4天時收到，其他有些人則是第2天。

各個地方政府的居家檢疫包共通點是都附上14個口罩，其他部分則各有風格，「以新北市來說，線上服務做得非常棒，有14天免費影音可以盡情追劇，還有雲端圖書館、宅在家運動指南。」台中的居家檢疫包的特色是附贈體溫計，方便自我檢測健康狀況，台南則帶些寧靜的禪意，居然提供《靜思語》書籍，希望居家檢疫生活能夠沉澱心靈。

其中最令團員們「激賞」的莫過於桃園的居家檢疫包，除了有消毒水之外，居然有滿滿的零食跟泡麵，再加上是新婚夫妻一起居家檢疫，所以是2人份的分量，擺出來拍照簡直就像普渡拜拜一般澎湃。張先生笑說，新婚夫妻不僅吃得好、兩人還會在家一起唱卡拉ok，甜蜜蜜放閃，也讓其他人戲稱14天後應該就會傳出好消息！

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(中時電子報)