罷韓第二階段連署書將提前在3月9日送件，送件數也提高到40萬份。至於罷韓會不會成功？名嘴邱明玉直指，要看兩件事，民進黨是否還是想留著韓國瑜，另外就是北漂族是否回鄉投罷免票。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》指出，韓國瑜最後會不會被罷免成功，就看兩件事，第一就是民進黨未來可能還是會想留著韓國瑜，可以繼續消費他，就像馬維拉救援一樣，未來民進黨執政出包，還可以再把韓國瑜拿出來，作為一個消費功能。

邱明玉還表示，罷韓連署，戶籍在高雄，人在北部還是可以連署，可是罷免是要投票，有人會會恨韓國瑜到不管颳風下雨，還要坐高鐵票來回可能3千元去投票嗎？這跟連署就不一樣了。

時事評論員王時齊則點出，很多人看衰高雄人罷免投票當天可能動員不到那麼多人，可是韓粉也在動員投票去支持韓國瑜反霸免，所以只要衝到25%，贊成的人比較多，罷免就會過了，你越唱衰高雄人不會有25%投票率，完蛋了！絕對會過25%。

葉元之澄清說，沒有在唱衰，尊重高雄人的決定，韓國瑜就是把每一天當最後一天在做，韓國瑜現在媒體曝光比較少，但道路快鋪好會透過網路跟大家說，盡力爭取大家認同。他也覺得罷韓團體太過也不好，居然還有人成立台中除秀陣線，連台中市長盧秀燕也要罷免，理由也是莫名其妙。

(中時電子報)