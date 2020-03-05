晶睿(3454)將於3月18日舉行法說會，晶睿通訊2月合併營收4億9737萬4000元，較1月增加0.97%，晶睿OBM及ODM雙軌營運策略逐步發酵，受惠於智慧工廠、智慧樓宇及智慧城市交通等業務成長，晶睿通訊董事長陳文昌表示，今年兩個事業群都會成長，對於今年沒有很悲觀，只是擔心料況，希望今年還是能夠成長。

由於廠區在台灣，且大陸區客戶很少，讓晶睿通訊生產及銷售幾乎未受此次大陸新冠肺炎疫情影響，2月合併營收4億9737萬4000元，月增0.97%，年成長13.4%，累計1到2月合併營收為9億8999萬1000元，較108年同期減少8.39%。

晶睿通訊在今年初進行組織調整，陳文昌表示，公司把營運分成「品牌」和「代工」兩大事群，未來將針對不同的應用技術做分工，透過BU化，才能和誘因掛鉤。

在OBM及ODM業務同步成長下，原本晶睿公司預期，第1季合併營收將優於去年同期，不過新冠肺炎疫情延燒，晶睿公司雖然材料庫存足夠，且公司廠區在台灣，營運未受到影響，但公司也謹慎看待此次疫情對市場的影響，以及材料廠復工狀況，認為疫情對整體產業的影響，可能還要再觀察。

就安控今年整體產業景氣來分析，晶睿總經理廖禎祺認為仍屬正向，以IHS市調報告指出未來五年複合成長率仍有8.3%，意謂著5年後整個安控產業將再成長50%，晶睿也擬出了包括：AI+資訊安全、深化垂直市場及全球在地化三大策略，提升公司技術力。

(時報資訊)