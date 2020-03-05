《晨間解盤》Fed降息，中長期是利多(倫元投顧提供) 08:352020/03/05 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Fed突然降息2碼，降息釋放資金寬鬆的訊息，中長期而言是利多。 昨日早盤台股開高後一度跌落盤下，最低僅下跌30點隨即反彈，關鍵在於資金的移動，因降息導致美元走弱、非美資產因而受惠，資金熱錢湧入亞洲新興市場(新台幣升值)，進而股市受到支撐(昨日權值股相對較強)。 (時報資訊) #台股 #解盤 #倫元投顧 也許您會感興趣 推薦閱讀 《晨間解盤》美股短線重挫，準備隨時跌深反彈(倫元投顧提供) 09:092020/03/02 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:032020/03/03 財經 漲多拉回 法人：金價中長期多頭不變 04:102020/03/04 投資理財 《晨間解盤》新冠肺炎衝擊，短空中長多(倫元投顧提供) 08:522020/03/04 財經 美降息2碼 陸專家看人行3月跟進降息機率高 12:072020/03/04 財經 還不夠！川普推文要求Fed再降息 12:432020/03/04 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:202020/03/04 財經 《基金》短中長期生技醫療產業，宜納投資組合 17:392020/03/04 財經 川普嫌降不夠 美將續降利率 04:102020/03/05 財經要聞 美8次意外降息..台股沒一頭熱 04:102020/03/05 財經要聞 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 專訪中信銀總經理陳佳文 維持五大第一 中信銀力拚轉骨 - 財經要聞 - 工商時報 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 斷鏈！ 國產車廠提前放春假 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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