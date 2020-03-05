Fed突然降息2碼，降息釋放資金寬鬆的訊息，中長期而言是利多。

昨日早盤台股開高後一度跌落盤下，最低僅下跌30點隨即反彈，關鍵在於資金的移動，因降息導致美元走弱、非美資產因而受惠，資金熱錢湧入亞洲新興市場(新台幣升值)，進而股市受到支撐(昨日權值股相對較強)。

(時報資訊)