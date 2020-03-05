立法院長游錫堃4日在臉書發文，指上月曾接獲恐嚇信件要求要承擔滅門血案的悲傷，事後向警方報案後卻無下文，甚至連巡邏箱都是空的。但轄區大安分局表示，從未接獲游院長本人或其餘任何人士向警方報案，而目前派出所早已改用掃描QR碼電子巡簽，巡邏箱就設在住家隔壁門口。兩造說法出現羅生門。

游錫堃在臉書發文，「不明人士威脅一家人要承擔滅門血案的悲傷，他向警方報案後，警方卻沒有下文，至今家門口的巡邏箱都是空的，質疑立法院長及家人的人身安全是這樣，一般民眾怎麼辦？」

游錫堃控遭恐嚇警方不理 北市警澄清早採電子巡簽（翻攝照片／林郁平台北傳真）

游的貼文一出，立刻引起警政高層注意，並要求大安分局清查說明，但大安分局清查後，發覺游錫堃根本沒有報案，為此院長官邸轄區大安分局瑞安街派出所所長洪長義，還親自在劉錫堃臉書上PO文，表示從未接獲任何相關訊息。

派出所長的內容表示，「院長您好，我是大安分局瑞安街派出所所長洪長義，本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。目前台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用。您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。

本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長。」

大安分局也強調，目前台北市的員警巡簽，早已改成以掃描QR碼電子巡簽的方式取代巡邏箱了，且轄區大安分局每天都有巡邏，都有電子紀錄可查詢，可能院長不知情制度改變而誤會。

警方低調表示，院長配有隨扈，且有保六警官隊負責維安，不可能會讓院長及其家人曝於危險之中。且已根據報案內容進行偵辦移送，進度應該都會與立院聯繫。

(中時電子報)