歷經20年抗爭，前年最高法院認定RCA及湯姆笙等4家公司未保護勞工安全及健康，汙染後又掩藏相關事證，判決須賠償262名員工共5.1億元定讞，但另有246名員工求償部分遭撤銷發回，高院更一審審結明天上午11點宣判。

RCA(前台灣美國無線電公司)被控從1970年起生產過程中違法使用致癌物，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，歷經長期抗爭及司法訴訟。

最高法院認為，RCA確有不當使用化學物質，受害員工或其繼承人的智識、財力及蒐證能力，顯遠遜於RCA等4家公司，員工就受職業災害的因果關係舉證只要合理就足夠，且不能將員工評價為「權利上睡眠的人」採時效抗辯，判須賠償共5.1億元。

另246人求償部分，最高法院認為，二審因受害者未選定人，及未查閱病歷資料就駁回其聲請，死亡或傷害類別畫分不清，這些事實有待釐清，因此作成有利員工的撤銷，發回高院更審。

RCA二軍1115名員工提告求償部分，去年底台北地院認定汙染造成勞工死亡或 罹患疾病及健康權受損，判決RCA、湯姆笙等4家公司須連帶賠償破紀 錄的23億300萬元。可上訴。

(中時 )