懷孕的二伯躺在救護車上表情痛苦。（截自蔡阿嘎YuTube影片）

婦產科醫師向蔡阿嘎與二伯說明狀況。（截自蔡阿嘎YuTube影片）

【重大事件】蔡阿嘎跟孕婦二伯，無端遭受襲擊！緊急送醫....

百萬YouTuber蔡阿嘎，3日下午騎車載懷孕8個月的妻子二伯出門，停等紅綠燈時，突遭一名身穿黑衣、戴口罩男子持榔頭攻擊。蔡阿嘎4日發布一則近9分鐘影片說明遇襲狀況，而二伯送上救護車時，因恐懼和劇烈宮縮，爆哭畫面也隨之曝光，讓粉絲心疼不已。

蔡阿嘎昨先透過大頭佛娛樂有限公司發表聲明，他與懷孕的妻子二伯於3月3日下午4點半外出時，在北投地區自家巷口遭不明人士襲擊，該人士手持鈍器，從後方朝乘坐在機車上的蔡阿嘎及嘎嫂二伯進行攻擊，所幸兩人傷勢目前並無大礙，懷孕中的二伯現正於醫院休養當中。

接著蔡阿嘎釋出影片，還原被攻擊時的情況。他表示，3日下午他載著二伯騎車外出，在等紅綠燈時，突然遭到不明男子持鐵鎚攻擊，造成二伯腰部、腹部遭到重擊受傷；他則是膝蓋被打到腫起來，手部也有外傷。

他提到，根據鄰近大樓的警衛描述，攻擊男子在附近已埋伏4個多小時，讓他推測：「可能有人指使他在那邊等，或是單純看我們不爽」；他也擔心對方躲在附近這麼久，會不會原本毆打的目標，可能是兒子蔡桃貴。

影片也曝光兩人送醫畫面，只見二伯因為恐懼加上宮縮，被救護人員扛上救護車時，表情痛苦；躺在救護車上時，蔡阿嘎緊握孕妻的手，二伯忍不住爆哭。

影片貼出後，讓粉絲看得心疼不已，紛紛留言：「我看到都快哭了 真的很心疼 歹徒太可惡 一定要揪出來 」、「看到整個眼淚一直掉 我知道強烈宮縮的痛」、「又打二伯肚子，又要打阿嘎的頭，要不是阿嘎擋了，受傷就是上半部或頭了，這是殺人未遂了吧!!!」。

(中時電子報)