新冠肺炎疫情持續，國民黨立委吳斯懷肯定衛福部長陳時中，形容他像是了不起的將軍，但「後面給你的子彈、油料還夠不夠？」認為防疫不夠務實，有許多缺失、漏洞。對此，臉書粉專「老天鵝娛樂」也舉辦投票，詢問網友是否認同吳斯懷批陳時中「執行有缺失」，結果一面倒。

「老天鵝娛樂」在臉書指出，吳斯懷在國是論壇中表示，目前所看到防疫指揮中心，每天的報告都以疫調為主，以及追查感染源，若一直把精力擺在這裡，會造成防疫資源、量能被拖垮，希望防疫作戰要務實，認為再好的政策，如果在執行面有很多缺失、漏洞，到頭來還是一場空。

對此，老天鵝娛樂也發起投票活動，問吳斯懷批陳時中「執行有缺失」，是否認同他的觀點。截至今日上午8點30分，約2萬名網友投票，有95%的人不認同，5%的人則認同防疫有缺失。

網友留言表示，沒有人是完美的，雖然有些缺失，但整體比其他國家已經好很多，「這種貨色能進立院才是缺失」、「防疫作戰要務實，具體的做法是？沒說…」、「吳斯懷又要送票四年了」、「像吳斯懷這樣的發言 就是一場空！打高空～」

(中時電子報)