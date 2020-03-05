何猷君發文。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

何猷君在IG反轟傑西沃特斯。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

新冠肺炎在全世界蔓延，美國主持人傑西沃特斯（Jesse Watters）日前在節目上開炮，要求大陸為疫情應該向世界各地道歉。澳門「賭王」何鴻燊的兒子何猷君，昨(4日)在微博發文要求大陸網友翻牆出征該主播的IG討公道，更說：「要我們中國人道歉？吃屎吧」。

傑西沃特斯是福克斯新聞頻道的新聞評論員，本周一他聊到新冠肺炎疫情，指出因大陸政府糧食分配不足，讓人民餓肚子，才會有人生吃蝙蝠與蛇，導致疫情爆發，此番言論一出引發各界議論，連賭王四房兒子何猷君也開罵。

何猷君曬出自己在IG上標註傑西沃特斯的發文截圖，他用英文寫下：「假如你希望看到中國人講句『Sorry』，那麼你成功了。我在這裡代表我們國家對你說：我們希望對你的父母說我們為他們感覺到Sorry」，大酸傑西沃特斯的父母花了多年培育他，他卻成為「全世界最沒腦子、講話不動大腦、沒常識、沒禮貌的傻X」。

何猷君火力全開說，大陸人感到可惜，但不是因為新冠肺炎，而是惋惜傑西沃特斯的父母要忍受他一輩子，最後還用英文爆粗說「Fuxx You」，大陸網友回應：「哈哈哈。何公子性情中人。棒。」、「說得好！！！給我進攻！！」、「我翻不出去… 但是我還是想要罵他全家」。

(中時電子報)