陸媒《人民日報》「和音」專欄5日指出，新冠肺炎疫情正在多個國家和地區擴散，世衛組織已將疫情全球風險級別上調至「非常高」。當此之時，大陸戰「疫」行動帶給世界的啟示更加珍貴。這是人類與病毒的較量，人類必須足夠強大。命運共同體意識不可或缺，和衷共濟、共同戰鬥的精神必不可少。應當相信，憑藉人類命運共同體之偉力一定能夠戰勝疫情，贏得人類的生存和發展。

專欄指出，「最讓我震撼的是，每一個中國人都有很強烈的責任擔當和奉獻精神，願意為抗擊疫情作出貢獻。」世界衛生組織總幹事高級顧問艾爾沃德分享在大陸觀察到的細節，打開了一個真切感知大陸的視角：奮戰在抗疫一線的醫護人員和工作人員全力以赴，非常疲憊，有工作人員在同考察組談話間隙困得睡著了；每一個被動員和組織起來的大陸人，就像是在跟病毒打一場戰爭，肩負起阻止病毒蔓延的共同責任。

在艾爾沃德看來，正是大陸人民的堅韌和奉獻，極大延緩了疫情的傳播。世衛組織專家於細微處捕捉到的大陸人面貌，正是中華民族精神的體現。

文章指，不久前，美媒在報導武漢暫時關閉離漢通道等舉措正在取得積極進展時指出，這體現出一種深深植根於中華文化的「捨小家為大家」的理念。這與世衛組織感慨的「武漢街道空無一人，但是每個窗戶後面都有配合應對疫情的市民」不謀而合。

文章表示，疫情面前，大陸人民始終抱有必勝信念，體現出樂觀堅韌的精神。在武漢方艙醫院，病房內患者和醫護人員豎起大拇指，醫護人員在送患者出院後輕快地跳起了舞……沒人知道這背後有多少汗水和淚水，但正是一個個壓不彎的脊樑，讓中國傲然屹立於世界。

文章說，聯合國祕書長古特雷斯稱讚大陸人民「為全人類作出貢獻」，這貢獻背後離不開大陸人民愈挫愈勇的品質。

「中國展現了驚人的集體行動力與合作精神」，世衛組織如此評價。大陸人民的寬廣胸懷和不屈精神，不僅讓心心相通、命運與共的生動故事熠熠生輝，而且彰顯了構建人類命運共同體的精神力量。

(中時 )