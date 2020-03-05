6年前冷血溺殺奪2命的凶手沈文賓，從一審到更三審共15位法官將他判處死刑，不料，最高法院屢次撤銷死刑，更四審又判死後，最高法院決定創首例請台大醫師吳建昌到庭，調查沈文賓有無教化可能，再做出終局判決。6度判死仍未定讞是近年罕見的司法案例。

2012年12月10日沈文賓夥同胞弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，押走可能知道妻子下落的檳榔攤老板潘孟瑤及其友人呂俊偉，他殘暴地將2人扔進路旁水溝，溺斃後載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

高院審結後提訊沈文賓，他得知遭判死後，情緒相當激動，還押途中看到一旁守候的媒體，突然鞠躬道歉說「對不起，我知道錯了」，上訴後最高法院開庭，沈的80多歲阿嬤苦求法官不要判死，留孫子一條生路，合議庭審理後撤銷死刑判決、發回更審。

但更一審到更三審仍將沈文賓判死，案經上訴後，最高法院開生死辯時，檢方痛斥沈男犯行殘忍，讓死者家屬「淚已乾、夜不能眠」應判死，但承審法官林立華仍以原判決有四項程序瑕疵為由，4度撤銷沈文賓的死刑。

更四審認定沈文賓犯行重大、教化可能性低，將他判處死刑，沈文賓似乎希望死刑被撤銷，連連向法官表示他知道錯了，想到監獄工廠工作贖罪。案經上訴後，因法官林立華升任審判長，改由她的庭員楊真明任受命法官。

最高法院準備庭時，考量歷審採用台大鑑定報告認定沈文賓教化可能低因此判死，且沈的律師質疑鑑定報告的證據力，最高法院決定在3月6日生死辯時，請台大醫師到庭讓檢辯進行交互詰問。這是法律審精神鑑定調查的首例。

法界人士指出，由於本案爭訟近8年、4次撤銷死刑發回更審，此次最高法院當庭進行教化可能的鑑定後，恐將「自為判決」作成無期徒刑或死刑定讞的判決，不再將案件丟回高院，讓案件懸而未定。

(中時 )