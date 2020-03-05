美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」初選大勝對大企業立場較強硬的勁敵桑德斯，令市場為之大振，周三美股強勁反彈，道瓊指數與標普500指數均漲破4%。

周三收盤，道瓊工業指數漲1,173.45點或4.53%，為27,090.86點。標普500指數漲126.75點或4.6%，為3,130.12點。那斯達克指數漲334.00點或3.85%，為9,018.09點。

拜登在這場關鍵的初選取得大幅領先，激勵醫療保健類股勁揚，以及樂觀的經濟數據緩解投資人對新冠肺炎疫情衝擊的擔憂。

標普500指數11大類股全面收高，以醫療保健股與公用事業股漲幅領先。醫療保健股指數大漲5.81%，創下2008年11月以來最大單日漲幅。包含醫療保險公司的標普管理醫療類股指數更飆漲12.4%。桑德斯主張全民醫保的醫療保險政策不利於私人醫療保險制度，使醫療類股蒙上陰霾。

(時報資訊)