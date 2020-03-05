美股4日四大指數全數上漲，台股5日開在11,454.65點，在台積電（2330）、鴻海（2317）及大立光（3008）連袂拉升下，加權指數已彈升逾百點，站上11,500點關卡，收復半年線。

美國聯準會緊急降息兩碼，美國國會同意提供83億美元緊急資金對抗疫情，民主黨總統初選，由前副總統拜登拿下勝利，終場四大指數全數上漲。美國四大指數3月4日全面飆高，道瓊工業平均指數再次暴漲逾千點。

群益投顧指出，2月底美股大跌衝擊全球金融面，川普震怒、鮑爾暗示聯準會將回應，3日聯準會宣布降息2碼，美股道瓊2日大漲、3日開高走低大跌。災情最嚴重的大陸股市逆勢表現，官方控制疫情數字，金融市場上演危機入市、政府表態做多宣示，疫情不會影響政經中心的北京與上海。

在全球主要央行擬降息釋放資金下，預估短期台股指數仍維持大箱型整理，11,500點上下3％，下檔是年線保衛戰，台積電被外資狂賣，但內資與政府積極接手，股價抗跌。但疫情消息多變，美國國防部警告30天內全球大流行，密切留意疫苗研發消息。

(中時電子報)