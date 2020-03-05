知名網紅蔡阿嘎，前天（3日）下午4時30分騎車載懷孕妻子李佩潔（二伯）出門等紅綠燈時，遭一名身穿黑衣、戴口罩的男子，持榔頭攻擊他的腿部，導致膝蓋擦挫傷，二伯受到驚嚇，造成宮縮住進醫院安胎，二伯4 日在IG附上躺病床吊點滴照片，向大家報平安，不少網友心疼，希望母子倆盡快康復出院。

二伯在IG寫下：「謝謝大家的關心！二伯安胎休養中，跟蔡波能暫時趨於穩定，持續觀察住院觀察中。」，蔡阿嘎提告時表示，他不認識對方，也不清楚攻擊他的目的，當他被攻擊後機車倒地，黑衣人持榔頭連揮2、3下，打中他的膝蓋，隨即徒步往士林方向逃逸。

遭攻擊後，懷孕8個月的妻子受到驚嚇，引起劇烈宮縮、腹痛，被送到醫院安胎，所幸，二伯無大礙，肚子裡的寶寶一切正常，但仍需留在醫院觀察，蔡阿嘎則全程陪在二伯身邊，不捨地握住二伯的手。

蔡阿嘎無奈表示，兩人的私生活單純，沒有得罪誰，不解怎會發生如此事件，但他透露，過去住的房子曾與鄰居有房屋裝修糾紛，是否因而惹來報復，全案目前由警方處理。

(中時電子報)