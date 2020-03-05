立法院長游錫堃4日晚間表示，他遭人恐嚇，報案今半個月，仍未有警察關心，連巡邏箱都是空的，令人憂心。此話一出，網友驚呆表示，是在耍官威嗎？更有網友直言，酬庸小事巡邏箱大事！

游錫堃透過臉書表示，今年2月18日有一名自稱「游貴湘」的人，具名在臉書上公開對他及其家人恐嚇；隔天2月19日，又收到「游貴湘」發出一封恐嚇信給他跟家人。游更表示，2月19日當日即透過國會聯絡人通報警政單位，期間也問了筆錄，奇怪的是至今沒有下文。且住家大門口的巡邏箱數年來是空的，2月19日報案至今也都還是空的。

不過游錫堃這樣透過臉書大動作表示，讓批踢踢網友大感不解，有網友批評，「算了吧…你一個立法院長這麼大官，有疑問不問主管機關甚至不問警局，卻選擇poFB，想幹嘛誰都看得出來」、「之前跟水牛伯面談過，感覺他還算務實的人。搞鬥爭這種手段就別再做了，手法太粗糙了，很容易被看破手腳」、「堂堂立法院長竟然用FB溝通」、「這位不是說慈庸不是酬庸的幹話院長」、「水牛伯這樣不行唷」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

更有網友表示，「巡邏QR貼在隔壁，不在他家正門口的樣子」、「e化，你那邊上網還在撥接吧」、「警局已回應住家附近有QR扣」！

有網友痛批游錫堃，「好歹也是當過行政院長的人了，應該不至於天兵到要戰北市警局，怎麼說也該知道，五院院長的維安屬於保六總隊的任務！立法院長遭人身恐嚇，這難道不是國安層級的事件嗎？還是說水牛伯人緣不好，多次向治安單位反應，都得不到答覆？總統啊總統！此事滋事體大啊！如果是中共第五縱隊要殺害立法院長，你還能視而不見嗎」？

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底下網友也表示，「隨扈很倒楣院長被恐嚇沒能掌握狀況，保六假如不知情就準備被連坐」、「小編三五不時就去開院長家門口的巡邏箱？那讓小編去巡就好啦，還要警察幹嘛」、「全民站出來，護衛游院長」、「我記得王金平當都沒這麼囧過，他只能發臉書」。

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(中時電子報)