游錫堃PO出巡邏箱內部，表示未看見QR CODE。（圖／摘自游錫堃臉書）

立法院長游錫堃4日在臉書發文，表示接獲恐嚇信件，向警方報案後卻沒有下文，至今家門口的巡邏箱都是空的。對此，台北市警方回應，已改成掃描QR碼電子巡簽方式取代巡邏箱，不過游錫堃不信，再PO出自家巡邏箱，要證明沒看到QR碼。

游錫堃指出遭恐嚇威脅，報警卻沒下文，質疑立法院長及家人的人身安全是這樣，一般民眾怎麼辦？北市警方表示，已改成掃描QR碼電子巡簽的方式取代巡邏箱，轄區大安分局每天都有巡邏，可能院長不知情誤會了，且院長有隨扈，不可能讓院長及其家人曝於危險之中，也已根據報案內容偵辦移送。

對於巡邏改電子巡簽及警方回應，游錫堃似乎不滿意，今日上午又在臉書表示，「重要的是半個月來，警方做了哪些事情？」人身安全不必分院長與庶民，如果院長是這樣，那庶民怎麼辦？

至於QR CODE之說，游錫堃再PO出巡邏箱照片，說「我年紀較大，可能眼花，請大家幫忙看一看，裡面有嗎？」

(中時電子報)