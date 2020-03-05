新冠肺炎使台灣的健保制度，再受國際矚目及讚譽。前國民黨副祕書長蔡正元今早在臉書提醒，當年連戰當行政院長推動健保時被罵到臭頭，尤其醫藥界及民進黨，如今民進黨立委和支持者除指健保是台灣之光，又像當成民進黨家產，「就健保的歷史來說，全台灣最不要臉的人，就是民進黨。」

蔡正元說，很多人都覺得台灣的健保辦的很好，但大部分的人都忘了，台灣的健保是1995年連戰當行政院長硬著頭皮，把軍公教勞等醫療保險整合擴大後產生的制度。

他說，沒有原先國民黨行之多年的軍公教勞醫療保險的底子，全民健保很難起頭；但沒有連戰的決心，還是很難整合起來。

蔡正元說，當年連戰推出全民健保可是被罵翻了，軍公教勞保險虧損很大，被罵說是為了填補軍公教勞保的虧損，才把「全民」拖進去。

他說，保險費提高了，被說成剝削勞工補貼軍公教眷屬，而不提勞工眷屬入保。醫藥界更是把連戰罵得臭頭，因為醫生的收入真的減少了，護士更像血汗工人，健保被說成壓榨醫藥界的血汗工廠。

蔡正元指出，其中把健保和連戰罵得最兇的就是民進黨，尤其是1995年立委選舉，民進黨的立委候選人四處痛罵全民健保，從台灣頭罵到台灣尾。選舉結果，國民黨立委席次下滑，民進黨立委席次上升，罵健保越兇的綠委得票越高。

他感慨說，但是今天民進黨立委和支持者，動不動就拿健保說事，好像健保是台灣之光，也是民進黨的家產。就健保的歷史來說，全台灣最不要臉的人，就是民進黨。

(中時 )