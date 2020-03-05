隨著電子廠復工率拉升，投料需求大增，全球第二大電阻廠厚聲也針對通路商調漲價格，調幅達40％，新價格已於3月1日生效，電阻漲價陣容至此已擴及全球前三大廠。

厚聲為未上市台資企業，且位居全球第二大晶片電阻廠商，根據市調機構統計，厚聲的設備產能約當每月600億顆，產能為龍頭廠國巨一半，海外產能位於泰國，約每月150億顆，代理商傳出厚聲已針對通路商調漲電阻價格，調幅達40％，雖然不及國巨、旺詮的漲幅，但也屬歷次最大調幅。

供應商表示，直至上周，厚聲、麗智才真正步入復工階段，厚聲過年期間沒有太多人員留守，因此產能開出受到箝制，上周原本市場傳出厚聲的調漲幅度約30％，不過國巨、旺詮調價幅度達60％以上之後，似乎產生比價效應，最後代理商傳出來的漲幅達40％。

而隨著電子大廠復工率拉升，這一周開始大陸通路商陸續上班，大陸被動元件現貨市場甦醒，深圳貿易商大炒被動元件現貨價，電阻電容、記憶體以及額溫槍感測器，並列為貿易商三大熱炒現貨，由於農曆年前庫存已經很低，貿易商手上貨源也不多，暫時物以稀為貴，供應鏈認為，大陸被動元件現貨價還有高點可期。

全球前三大晶片電阻廠為國巨、厚聲、旺詮，設備產能各約1,200億顆、600億顆、400億顆，光這三家就已經佔了全球53％的市佔率，而這三家大廠主要的製造基地均在大陸，且電阻供應鏈以台商為主力，日、韓幾無救急的產能。

電阻龍頭廠國巨宣布調價之後，產生訂單外溢效果，但因產能差距太大，轉單無法消化，有的已經交不了貨，有的則進行調價動作以價制量，據了解，還有晶片電阻廠正派出業務協調漲價幅度，詳細幅度近日可望議定，另有二線晶片電阻廠僅針對中小客戶調價10％，將貨源保留給EMS客戶。

EMS大廠正全力拉高復工率，隨著生產線投料需求拉升，EMS廠的採購正在積極追料，目前被動元件、連接器是兩個被追得最勤的零組件，這兩個零組件也是被缺工牽制得最嚴重的零件。

(工商 )