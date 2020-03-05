這次勇士當家球星柯瑞終於確認自己傷癒復出的日子了！根據《The Athletic》記者史雷特5日報導，柯瑞目前已經完全恢復健康，確定將於6日主場出戰上季總冠軍暴龍宣告傷癒復出，不過史雷特也爆料，勇士不會跟班德續簽10天合約。

柯瑞是在去年10月31日出戰太陽時，不慎跟太陽中鋒貝恩斯相撞，造成左手第二掌骨骨折，至今已經缺陣58場，本季他僅打了4戰，平均拿下20.3分、6.5助攻與5籃板，如今總算可以傷癒歸隊，與新成員威金斯之間的搭檔備受矚目。

儘管好不容易等到柯瑞傷癒復出，勇士本季擺爛腳步仍然不會停歇，畢竟他們本季才拿14勝48敗，穩居聯盟墊底，拿下今年選秀狀元籤機會很高，柯瑞的傷癒復出，被預估可能只是讓他回到場上調整狀態，準備代表美國出戰東京奧運。

至於上月24日跟勇士簽下10天短約的班德，本季替勇士打了6場，平均拿下7.5分、6.3籃板，可惜隨著勇士拒絕跟他續簽10天合約，班德只能繼續尋找其他球隊的效力機會，也代表勇士這次自認「賭」錯了，只好趕緊認賠殺出。

(中時 )