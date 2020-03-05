立法院長游錫堃在臉書指出，上月接獲恐嚇信件，威脅一家人要承擔滅門血案的悲傷，但向警方報案後卻沒下文，家門口的巡邏箱是空的，也沒有看到QR Code電子巡簽條碼。不過，其實巡邏點未設在游錫堃家門口，是他先前親自要求的。

游錫堃質疑，立法院長及家人的人身安全是這樣，一般民眾怎麼辦？北市警方表示，已改電子巡簽方式，轄區大安分局每天都有巡邏，且院長有隨扈，不可能讓院長及其家人曝於危險之中，也已根據報案內容偵辦移送。

不過，游錫堃仍不滿，表示「半個月來，警方做了哪些事情？」且也沒有在家門口的巡邏箱看見QR CODE。

據了解，游錫堃當選立法院長後，警政署保六總隊立刻依法派遣隨扈維護其人身與住家安全，但是游錫堃親自表示希望低調一點，不要去打擾民眾，還特別交代保六總隊隨扈與大安分局瑞安街派出所長洪長義聯絡，表示院長強調要低調，所以派出所特別在游的官邸旁邊的6號門口另設新的巡邏箱與QR電子條碼

至於恐嚇信的部分，游錫堃上個月已透過國會聯絡人，向警政署國會科長反應，其間也問了筆錄，國會科長也找到刑事局，希望能偵辦此案。

(中時電子報)