新冠肺炎疫情蔓延全球，重創各國產業，不過卻有人藉此大發疫情財。英國近日確診病例與日俱增，政府要求將有關「新冠肺炎的標籤」導入衛生部網站，誤打誤撞地讓多名AV女優增加曝光機會，還揚言看她們的裸照可以醫好肺炎，引發熱議。

新冠肺炎在英國越演越烈，確診病例數暴增，今（5日）一舉增加36例，來到87例，創下單日確診人數最高紀錄，據外媒報導，因為疫情關係，導致新冠肺炎的關鍵字出現在社群網站的熱搜榜，當地政府決定，要推特把有關肺炎的標籤導入衛生部網頁。

付費成人網站「OnlyFans」多名女優紛紛在推特發文中加上新冠肺炎的標籤（#coronavirus），也讓她們增加曝光度，AV女優戴蒙（Chloe Diamond）在推文中打道：「有人確診新冠肺炎嗎？看我的裸體影片或許是治療方法哦，至少影片可以讓你更舒服！到OnlyFans關注我吧，我會讓你看到漂亮的下體。」

除此之外，一名自稱PonyPie的直播主也發布一則推文，聲稱每個月只要花5美元，就可以看到她的影片、圖片甚至可以做互動，文末也打上（#coronavirus）以增加曝光度。

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(中時電子報)