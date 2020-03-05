結城留美奈身分遭起底，本名是朝倉佳奈子。(圖／翻攝自日網)

日本AV圈近日有個重磅消息，片商宣布有「超大型新人」出道，並打出是「大學選美冠軍」封號，還是「知名大學法學部畢業」，引起外界高度關注，本以為只是片商噱頭，但這名女優遭起底，就是4年前在校花選美比賽奪冠的朝倉佳奈子。

這個AV界新人叫結城留美奈，因為片商的宣傳，讓她立刻引起關注，不過本以為她的背景是設定，而非真實的經歷，沒想到她被起底，就是曾參加大學選美並奪冠的朝倉佳奈子，不過當時她的樣貌和現在有點出入，變得更加精緻，而她也沒因為被認出，就停止拍片，讓網友對她更好奇，開推特短短3個月就有5萬人追蹤。

而令網友更疑惑的是，她不僅是法學部畢業的高材生，還得了選美冠軍，更曾表示希望能進演藝圈當演員，沒想到4年後真當演員了，不過是下海拍攝「愛情動作片」，有網友發現她曾回覆了一篇男網友的貼文，內容寫道「發現前女友變成女優，就像是一場美夢」，並附上男子疑似劈腿被抓到，遭女友追打影片，推測那就是她前男友，她還留言「為什麼我要拍AV？就是要向你報復！」一連串話題，也為她20號出道作帶來極大宣傳。

(中時電子報)