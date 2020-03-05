〈干貝／苦瓜／山茼萵〉的干貝以鹽、糖醃漬過，再以蘋果木煙燻，搭配苦瓜、山茼蒿、柚子橄欖油、檸檬皮，並以菊花瓣點綴，最後灑上用柴魚昆布高湯做的白色雪霜成菜。（圖／姚舜）

〈干貝／苦瓜／山茼萵〉這道菜帶著一股「冷凝」氣質，用苦瓜與干貝搭配是一種「前衛創意」。（圖／姚舜）

台北安和路〈Orchid 蘭〉餐廳的廚藝「戰力」再上層樓！為完整體現「Modern Rustic Cuisine」的料理風格，大廚Nobu Lee李信男將他在紐西蘭主持三頂高帽餐廳〈Clooney〉時的副主廚余孫鵬（Er Sun Peng），以及甜點主廚雨果哈維耶（Hugo Ravier）和餐廳經理蘇純慧全都請到了台北一起共事，黃金陣容老班底齊聚後，如虎添翼的Nobu在廚房裡更加得心應手，〈Orchid 蘭〉也趁著季節轉換推出全新菜單，希望精準傳遞南半球三頂高帽餐廳的用餐體驗。

〈Orchid蘭〉春季新菜〈紅魽魚／白蘿蔔／蒔蘿〉，是用葡萄柚、檸檬、萊姆與柳橙等4種柑橘屬水果的果皮，上鹽、糖醃漬紅魽魚，使其醃漬脫水，再搭配醋漬白蘿蔔和夏威豆泥。（圖／姚舜）

〈馬鈴薯／小牛胸腺／鮑魚〉是用高溫燒烤至表面炭化的馬鈴薯作容器，盛裝著用奶油與雞汁拌炒的小牛胸腺和鮑魚塊，以及用薯泥做的慕斯。（圖／姚舜）

〈馬鈴薯／小牛胸腺／鮑魚〉的內餡吃完後，被挖空了的炭化馬鈴薯就像一個「碗」形容器。（圖／姚舜）

〈蘆筍／春筍／豆苗〉是將蘆筍炙燒，竹筍、豆苗以雞高湯奶油拌炒入味，置放於添加了山葵末的雞高湯中，上頭為巴西里橄欖油慕斯，並用白煮蛋支撐結構。（圖／姚舜）

〈春雞／胡蘿蔔／蘋果〉的春雞先以鹽水與花雕酒醃漬再蒸過，再刷一層焦糖醬汁風乾油炸使外皮更酥脆。胡蘿蔔以醋漬跟鹽漬兩種方式呈現，並搭配焦化蘋果泥、胡蘿蔔醬汁、蒔蘿、巴西里、酸模、山蘿蔔葉食用。（圖／姚舜）

烹製〈春雞／胡蘿蔔／蘋果〉時留下來的雞油，Nobu 用來與雞湯、炸蕎麥炊煮出〈雞飯〉，飯下並用了花雕蛋白襯底。（圖／姚舜）

〈Orchid蘭〉餐廳主廚Nobu Lee強力推薦紐西蘭的Te Mana 羊肉，用此羊肉烤出的羊排，肉質細緻滑嫩，口感如絲綢般細滑。（圖／姚舜）

〈Orchid 蘭〉餐廳春季套餐的甜點〈李子／茴藿香／茴香〉，是用李子果醬、茴香汁、檸檬製作雪泥，並添入茴藿香獨特的香氣，入口清爽芬芳。（圖／姚舜）

〈瑪德蓮流沙雞蛋糕〉是將法式馬德蓮蛋糕做成台灣雞蛋糕形狀，裡面還有流沙餡。（圖／姚舜）

Nobu希望〈Orchid蘭〉餐廳每一的甜點都有台灣水果元素，圖為新任甜點主廚設計的〈枇杷／巧克力／楊桃〉。（圖／姚舜）

〈瑪德蓮流沙雞蛋糕〉要趁熱吃，裡面的流沙餡可與粵菜流沙包PK。（圖／姚舜）

〈Orchid 蘭〉餐廳主廚Nobu李信男（左2)、副主廚余孫鵬（左1)，以及甜點主廚果哈維耶（Hugo Ravier，右2)和餐廳經理蘇純慧，過去一起共事，如今「老班底」到齊，非常有默契。（圖／姚舜）

讓食家饕客與吃貨見獵心喜的是，〈Orchid 蘭〉餐廳以前中午套餐是2580元起，晚餐是3680元起。如今Nobu帶著老班底駐店把訂價也改了，中午套餐10道菜、1880元起，11道菜式的晚間套餐2680元起，門檻大幅降低，好讓客人可更輕鬆的品嘗到他的菜。

台北都會許多時尚餐酒館或摩登義法餐廳的主廚，多頂著曾在歐洲或美國知名餐廳歷練的光環以廣招徠，17歲在紐西蘭進入餐飲業的Nobu，精彩資歷包括曾任台北〈侯布雄法菜餐廳〉與〈STAY〉餐廳副主廚，並幹過雪梨知名廳〈Marque〉與墨爾本知名餐廳〈Vue de Monde〉主廚，同時他在紐西蘭〈Clooney〉司廚時更為餐廳拚到了「三頂高帽」。他的主廚資歷都在南半球，所以這次下定決心回到台北大展身手，也希望將自己長期浸潤南半球追隨名師名廚的當代精緻料理的心得帶回台灣與食饕吃貨分享。

每個獨當一面的廚師，都有自己的想法，並想走自己的路，並在餐飲業界與食壇建立自己的風格。Nobu說，自己的菜是屬「Modern Rustic Cuisine」。這詞，若照字面翻譯是「現代粗獷料理」，這樣的字語用來形容料理手路風格，其實不易理解且失真。Nobu想表達的其實是，透過現代精緻廚藝，詮釋演繹食材的本味。

我吃了很多次Nobu的菜，揣測他想表達的料理哲思，想想，決定用「當代質樸料理」形容他口中的「Modern Rustic Cuisine」。

Modern Rustic Cuisine是一種「餐盤裡的質樸美學」，除彰顯食材與生俱來、甚至生而優越「本質」，廚師在詮釋「現代」或「時尚」時，也力求裝飾的極小化。他們用細膩的刀功、洗練的廚技，進而以簡約、俐落的線條或圓滑的弧度，讓食材或食物不致淪於「粗糙」或「粗獷」甚至「粗野」。而到達此境界，除了食材與生俱來的質感，另外就得仰賴廚師的修為。

Nobu的人，跟他作出的菜，呈現的是「高反差強烈對比」。他的身形壯碩、巨大，但他作的菜則細緻且呈盤帶著一股「雅韻」。形色賞心悅目，沒有刻意炫技伴隨而來的匠氣，食材與味道的組合有些許前衛與很多的新意，卻不是天空行空的「胡作非為」，而有他自成一格的邏輯。簡單、乾淨的菜餚，卻內蘊繁複的事前準備功夫，以及不厭其煩的製作工序。

Nobu設計的春季菜單，讓我印象最深是用紐西蘭TE MANA LAMB羊肉烤製的羊排。TE MANA LAMB羊肉是在紐西蘭南島高地養殖，牠們是紐西蘭政府支持的養殖計畫下成功繁殖的新品種羊。

TE MANA LAMB羊是由4種不同種的羊混種培育出的綿羊，短、壯且肉多。有別於牛隻養殖，為養出脂肪都會有「肥育期」。而TE MANA LAMB羊則是養至屠宰前最後三個月要「節食」，只讓牠們吃乾草糧和萵苣，所以牠們的肉質精實、細緻，且香氣純淨，擁有富含Omega-3的大理石紋脂肪，有「和羊」之稱，更有人稱之為「羊肉界勞斯萊斯」。

Nobu2019年客座台北晶華酒店時，曾用TE MANA LAMB羊的肩部作了一道料理，當時即讓很多識味吃家驚艷激賞。這回他為〈Orchid蘭〉開出的春季菜單，則是用里肌作了一道羊排，這羊排入口，口感如絲綢般滑嫩細緻，且沒有惱人的「羊」味。無怪乎紐西蘭政府在推廣時常將之形容為「天堂來的食物」。

〈Orchid蘭〉本季新菜當然不只羊肉好吃，在左右手都報到後，Nobu可以放手頻催油門、加足馬力去做他想做的菜。這套菜單，也堪稱是「完整版Nobu套餐」的首次在台問世，很值得一試。

(工商 )