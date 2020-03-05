自由車環台賽高雄站，韓國瑜鳴槍。(曹明正攝)

亞洲自由車指標性賽事「2020國際自由車環台大賽」，壓軸高雄站5日登場。高雄巿長韓國瑜贈各車隊伴手禮並鳴槍。

韓國瑜致詞歡迎各國選手到台灣，並透過電視直播，將高雄的美景傳遞給全世界。

(中時 )