自由車環台賽高雄站 韓國瑜鳴槍 13:372020/03/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自由車環台賽高雄站，韓國瑜鳴槍。(曹明正攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自由車環台賽高雄站，韓國瑜鳴槍。(曹明正攝) 亞洲自由車指標性賽事「2020國際自由車環台大賽」，壓軸高雄站5日登場。高雄巿長韓國瑜贈各車隊伴手禮並鳴槍。 韓國瑜致詞歡迎各國選手到台灣，並透過電視直播，將高雄的美景傳遞給全世界。 (中時 ) #韓國瑜 #自由車 #高雄站 #高雄 #選手 也許您會感興趣 推薦閱讀 時常口誤 藍議員登愣：韓要再謹言慎行 10:002020/03/01 政治 韓國瑜、盧秀燕都面臨罷免危機 洛杉基砲轟6字 07:592020/03/01 政治 韓國瑜機要薪水僅4萬多 一張圖看出「沒比較沒傷害」 09:552020/03/01 政治 韓國瑜當北農總經理 昔日關鍵竟然是他！ 11:422020/03/01 政治 自由車環台賽 他終點前掉鍊失前三 16:082020/03/01 體育 國際自由車公路賽登場 全程HD高畫質直播製播 17:302020/03/01 娛樂 罷韓團體緊咬韓國瑜口誤 洛杉基反問這一句 17:452020/03/01 政治 韓國瑜一日行程曝光！忙到吃泡麵果腹 他跟拍喊受不了 08:312020/03/02 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 09:132020/03/04 政治 罷韓會成功嗎？名嘴：要看兩件事 08:352020/03/05 政治 體育熱門新聞 NBA》再贏2場！湖人相隔7年進季後賽 - 體育 《時來運轉》3月最夯賽事！NBA球星大都從這來 - 體育 《時來運轉》運彩報報－公鹿防守如鐵壁 決戰假想敵湖人 - 體育 球迷拿「垃圾桶」要簽名 查普曼大笑…簽了 - 其他 為何堅持交易卡佩拉 火箭總管：因為他沒有好到能拿總冠軍 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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