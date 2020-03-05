根據IHS Markit-IoT Devices Market Tracker預估，2030 年全球將有 229 億個物聯裝置。電子紙以雙穩態與反射式的技術特性適合應用於零售、教育、交通等智慧情境的顯示器。

元太近年開始積極拓展彩色電子紙市場， 將今年訂為彩色電子紙元年，於去年12月發表最新彩色電子紙技術，先進彩色電子紙ACePTM（Advanced Color ePaper）之後，在彩色電子紙領域又推出印刷式彩色電子紙技術（Print-Color ePaper），將是電子紙技術發展從黑白走向彩色化的一大躍步，由於彩色電子紙翻頁速度還不夠快的問題，預計今年第二季可能會推出應用在電子貨架標籤或電子閱讀器、電子紙筆記本相關產品。

隨著歐美及中國大陸業者於零售商店導入電子貨架標籤之外，東南亞及中南 美洲等地區也將逐步導入採用電子紙顯示器的電子貨架標籤解決方案，因此未來智慧零售趨勢席捲全球，將帶動電子貨架標籤（Electronic Shelf Labels，ESL）需求持續成長。而因應零售場域於其販售的商品促銷、以及商店活動等不同應用情境的使用，大尺寸的電子紙看板將成為未來於零售市場重點。

在智慧教育的應用發展上，中國大陸與印度地區已有數家教育領域的解決方 案廠商採用電子紙做為作業本、學習裝置的顯示螢幕，而在教育產業的使用者需 求推動下，電子紙在教育應用的前景可期。

在全球各國都積極落實永續智慧城市趨勢下，歐美、日本、上海與台灣以電子紙低耗電特性，結合太陽能供電系統建置電子紙智慧公車站牌與資訊看板，具 有無須整地拉線，節省整體與維運成本，電子紙數位看板已廣泛應用在公共運輸、 加油站、零售業、教育產業、智慧醫療、健康照護產業、博物館、圖書館等多樣 的公共場合，未來在訊息無所不在的物聯網世界裡，電子紙數位看板具有低耗電、 陽光下可視以及似紙特性，在數位看板市場將會佔有極佳的優勢。

(工商 )