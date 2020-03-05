美國眾議院周三以壓倒性多數，火速通過規模高達83億美元防疫支出法案，並送交參議院表決，為防堵新冠肺炎疫情擴散與開發疫苖提供資金。

該支出法案規模遠遠超出川普政府最初提出的25億美元。在白宮支持下，國會眾領導人正卯足全力讓法案能快速通過，如此川普總統可能本周就能簽署完成立法。

眾議院在協商者公布該支出法案幾個小時後，即以415票對2票的壓倒性表決結果予以通過，凸顯出美國國會對於盡快化解新冠病毒危機的急切。目前美國的新冠肺炎確診病例已經超過129人，截至周三確診死亡病例又增加兩人，使總數達到11人。

該支出法案包括用於擴大檢測新冠病毒的經費。根據該法案，逾30億美元將用於研發新冠病毒疫苗、檢測試劑與療法。為了協助控制美國境外的疫情傳播，該法案亦將撥款12.5億美元用於國際項目。

各州與地方政府將獲得9.5億美元支應防疫經費。逾3億美元將用來支應無力負擔疫苗費用的人。此外，因新冠肺炎疫情而受到衝擊的小型企業可申請聯邦低利貸款。

在眾院即將表決前，4名民主黨與共和黨國會最高領導人收到一份機密簡報，內容涉及一旦華府爆發疫情時的國會應變計畫。美國國會大廈遊客中心每年吸引約300萬人參觀。

(時報資訊)