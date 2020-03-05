達能(3686)於2019年3月決議，已將不符合經濟效益的晶圓廠停產，因此營運虧損已大幅縮減。公司今年展望偏保守，營收先以矽材料合約交易為主，未來在出售觀音廠房後，再確定轉入新領域佈局。達能已在2019年董事會宣布太陽能矽晶圓停產以及處分計畫，3廠市值約7到8億元，處分後加上手上現金3億元，約將拿10億元以上資金挹注新事業。

達能歷經2019年晶圓廠停產、多晶生產機台處分與完成減資彌補虧損等相關程序，本業虧損已大幅降低，將持續進行閒置廠房資產之處理。除了影響本業的產業供需趨勢變化仍須謹慎觀察與因應外，公司仍以力守現金原則，維持穩健之基本營運狀況，同時也期待轉投資之生物晶片公司能很快進入量產出貨階段。

達能公布2019年第四季營收為新台幣2800萬元，全年營收為新台幣1.26億元。去年全年認列資產及合約負債減損新台幣1.18億。負債比率為26.1%，流動比率及速動比率分別300%。去年全年公司淨損1.98億元，EPS為-1.75元，董事會也通過今年不發放股利。達能在去年也進行了減資，減資新台幣23.61億元整，減資比率為67.5329%，用以彌補虧損，改善財務結構。

達能是在2017年董事會決議以1.55億元的資金在台投資基因檢測生物晶片公司，預計將取得其約10%的股權，基因檢測生物晶片的檢測，與公司原有來自半導體業界團隊的核心技術相近。

目前待價而沽的觀音3廠房面積1.58萬坪，屬高規型廠房，已有潛在買家洽談中。

(時報資訊)