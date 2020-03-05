金管會證期局表示，核准瀚亞投信申報募集「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金」，旗下包括2檔子基金，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，分別至少募足最低淨發行總面額美元1000萬元及南非幣1.5億元。

此基金旗下2檔子基金為「美元保本證券投資信託基金」及「南非幣保本證券投資信託基金」，總面額最高分別為美元5億元及南非幣75億元整，由渣打銀行擔任基金保管機構，並分別以美元及南非幣計價發行。

證期局指出，上述2檔子基金均為保護型保本基金，其中「美元保本證券投資信託基金」提供到期時保本比率為本金100％保護，「南非幣保本證券投資信託基金」提供到期時保本比率為本金120％保護。

而此基金2檔子基金均無提供保證機制，基金將依市場利率情況，將可達前開保本比率的本金投資於定期存款，另將從事非在交易所進行衍生自基金受益憑證的選擇權及遠期外匯等交易。

證期局表示，上述2檔子基金的存續期間，為自成立日次一營業日起屆滿6年當日。基金自成立日起即不再接受申購，於基金到期日前買回者，將收取提前買回費用2％、並歸入各子基金資產。

(時報資訊)