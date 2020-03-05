在最新的影片中，我整理了關於腦中風 🧠最重要的五大重點，希望可以讓大家在短時間內了解如何預防、並在黃金內搶救腦中風。(林志豪醫師提供)

據衛福部統計，每44分鐘就會有一個人死於腦中風，腦神經內科醫師林志豪表示，中風發生的原因很多，但可以透過「控制慢性病」和「培養良好的生活習慣」來降低患病風險，其中控制血壓可降48%腦中風的機率。

腦神經內科醫師林志豪表示，腦中風發生的原因很多，有極少數（約１％）的人，因基因缺陷的緣故，而容易產生年輕型的腦中風。另有少數則是血管異常（動脈瘤、血管發炎）、凝血功能障礙和自體免疫疾病等遺傳因素，導致中風機率提升。

但多數還是由慢性病和生活習慣導致。其中最危險的因子，就是高血壓、膽固醇及糖尿病等慢性病，若長期控制不好恐引發腦中風；而一些不良的生活習慣，像是抽菸、酗酒等行為，皆會增加動脈硬化的機率。此外，預兆型的偏頭痛，也會增加約兩倍腦中風的機率，長期失眠、睡眠呼吸中止症也都可能影響。

腦中風會出現的症狀，可用一個口訣「臨、危、不、亂」記住。臨，就是突然手腳無力、下垂；微，就是微笑時嘴巴會歪掉；不 ，就是口齒不清；亂，就是不要慌亂，出現症狀就快撥119送醫。

快速送醫是因為中風有黃金三小時，一般約有八成的人屬梗塞型的腦中風，兩成則是出血型腦中風。其中梗塞型的腦中風，可透過靜脈血栓溶解劑，在黃金三小時內注射，增加血管通暢的機會，降低病人殘障機率。六小時之內，還可做動脈取栓術，把血栓取出來，大幅降低中風造成的後遺症。

預防腦中風最重要的就是控制慢性病，若能好好的控制血壓，就可以降低48%

腦中風的機率。妥善控制膽固醇，可降低27%腦中風機率，若能成功戒菸、戒酒、減肥和控制糖尿病，其實也都能幫助降低中風發生。

此外，腦中風會有些非典型的腦中風症狀，例如，中風的位置在視覺區，就會導致眼經忽然看不見，造成所謂的偏盲；若是發生在空間感知區，恐會出現半邊忽略，像在開車時沒辦法感知旁邊的車子；有時也會有急性失智的症狀，像是，突然講不出話來、神智混亂或記憶喪失，這些都可能是腦中風的症狀，請盡速就醫。

(中時電子報)