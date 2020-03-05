北市警文山一、二分局合併話題延燒，市長柯文哲質疑「柯黑」議員簡舒培提出的里長連署書造假，簡5日嗆柯拿出證據及9成文山區里長支持合併的資料，一旦證明是她造假就退出政壇，若拿不出支持合併的證明是否辭市長。

柯文哲上任後，在2016年提出把文山一、二分局合併成一個分局，甚至爆出警局長陳嘉昌拿簡舒培提出的資料向柯報告，令柯怒斥陳半小時。柯事後還質疑簡的資料造假，只是單一議員的意見，還稱合併後偏遠派出所到分局執情可能增加成本的問題很LOW。

簡舒培今在臉書貼出2月13日文山區32位里長反對合併的連署書，質疑柯可否拿出市府2月5日送給警政署公文中，有9成文山區里長支持合併的資料嗎？指控別人要有證據，如果證明資料造假她就退出政壇，嗆柯拿不出政明是否辭市長。

她指出，反對合併的不是單一議員意見，早在2015年前議員厲耿桂芳舉辦的記者會上，有42位里長加上30位議員反對，今年2月17日議長陳錦祥帶領文山區13位議員簽署反對連署，批評柯偏見過深，已無法分辨是非。

簡舒培表示，派出所及分局業務處理有其不同，凡是開會、訓練、業務申辦都必須到分局，2018年各派出所到分局的執勤次數平均是將近2200趟，以上班日來算1天平均要跑9趟。

她說，換到位在景美的文山二分局執勤，原本來回10分鐘路程拉長到40分鐘，多了30分鐘，然後1天又要跑9趟，1天有約6個小時都在騎車到來回分局的路上，不是很浪費成本嗎？

簡質疑，警察局不斷說合併可提升見警率、縮短警力到場時間，但從頭到尾都沒有說提升多少？會縮短多少時間？完全沒有細部資料說明，要怎麼做、如何做及效益的評估。

她進一步指出，唯一可看到的數字僅在警察局評估分局合併時可節省廳舍維護費、主管加給人事費大約500萬，但這份評估卻忽略警勤繁重加給的增加，合併後的費用增加了511萬，完全不會省到錢，況且文山一、二分局治安成本原本就不高。

簡最後還說，不知道柯文哲堅持合併的理由，甚至忽視地方聲音、缺乏專業考量，柯文哲最多做8年，但文山區居民卻要承受這決定的後果，柯文哲不要忘了在2015年6月5日曾說過只要地方有疑慮，就不會逕行實施，已經有太多書面資料反對分局合併，柯文哲還要繼續裝聾作瞎、發表荒腔走板的言論嗎？

(中時 )