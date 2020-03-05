新冠肺炎疫情持續延燒，台灣健保也再度引發關注。台北市議員羅智強，昨（4）日對於綠營指控前總統馬英久放寬健保資格，做出回應，今日他再砲轟，「為了黃安，疏遠僑胞，民進黨你有事嗎？」

羅智強在臉書表示，民進黨立委說要為了黃安修改健保法，要大幅調高在台灣沒有繳稅紀錄的僑胞健保費，因自己本身就在僑界，首先要跟大家解釋，健保再便宜，一般人會專程搭幾萬元的幾票錢，往來48小時看醫生嗎？且特別是越重大的手術，術後治療就越重要，在非居住地並不方便，所以僑胞為看病專程回國，少之又少。

其次，羅智強指出，僑胞真的讓健保有虧損嗎？根據2015年資料，僑胞健保費收入約3.1億元，而醫療支出2.8億元，健保局還賺了3千萬，「現在民進黨是覺得從僑胞這塊賺得還不夠，要把僑胞當盤子嗎？」

羅智強說，僑胞在美國也有自己的醫療保險，健保的意義不在於實際的醫療面，而是僑胞與台灣心理上最大的連結，僑胞們為了台灣，在美國出錢出力，不求回報，「民進黨捫心自問，難道僑界沒有挺綠的，那些熱烈歡迎蔡總統訪美的僑胞，難道不是台美關係最寶貴的資產？」為了一個黃安，民進黨要推掉整個僑界，讓僑胞感覺自己不被台灣歡迎。

(中時電子報)