國民黨團籲：單一窗口助紓困 14:242020/03/05 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委曾銘宗（左起）、林為洲、蔣萬安5日舉行「防疫超前部署紓困必須清楚」記者會。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立法院黨團5日舉行「防疫超前部署紓困必須清楚」記者會，出席的立委曾銘宗、林為洲、蔣萬安要求經濟部、交通部、文化部、農委會盡速提出紓困具體方案並指定單一協助窗口，勞動部亦應協調金管會提出「勞工紓困貸款」，協助勞工度過困境。(圖文／姚志平) (中時 ) #紓困 #勞工 #具體 #黨團 #方案 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫停工業者向中市府承諾：全數員工薪資照給 16:422020/03/02 生活 快評》新北早已具體而為 超前部署非口號 18:512020/03/02 政治 疫情影響大 立委協調建立紓困窗口 04:102020/03/03 焦點新聞 觀光紓困僧多粥少 林佳龍：子彈不夠再加碼 09:302020/03/04 生活 經濟部編逾200億特別預算振興 王婉諭質疑「大撒幣」 10:102020/03/04 政治 立委王婉諭開記者會 質疑這補助誰說了算？ 12:202020/03/04 政治 政院5日拍板41.25億元穩定就業因應措施 00:122020/03/05 財經 穩定就業 勞動部41.25億銀彈備好了 04:102020/03/05 金融．稅務 政院拍板 無薪假勞工可獲投保薪資差額50％補貼 12:552020/03/05 政治 企業拿了紓困 藍營：不能減薪裁員、放無薪假 14:192020/03/05 政治 政治熱門新聞 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 小英「論文門」成美國政治事件 他驚不妙了！ - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 傳韓陣營擬動員反罷韓 媒體人預言驚人結局 - 政治 黃珊珊貼圖：游錫堃住家QR CODE就在這兒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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