國民黨立法院黨團5日舉行「防疫超前部署紓困必須清楚」記者會，出席的立委曾銘宗、林為洲、蔣萬安要求經濟部、交通部、文化部、農委會盡速提出紓困具體方案並指定單一協助窗口，勞動部亦應協調金管會提出「勞工紓困貸款」，協助勞工度過困境。(圖文／姚志平)

(中時 )