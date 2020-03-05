美妝通路商美華泰驚傳關閉分店，堡獅龍服裝公司也宣布在今年7月31日前關閉台灣全部51家店鋪。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希表示，兩岸關係緊張，已讓旅遊、航空、陸上運輸業者生意門可羅雀，又加上疫情持續擴散，整體經濟活動雪上加霜，他說疫情本是天災，但兩岸關係惡化卻是人禍，他批蔡政府小鼻子小眼睛，示警「臺灣人的苦難恐怕才要開始」。

李來希在臉書指出，該倒的店倒了，不該倒的也倒了，兩岸關係緊張，陸客不來，商機沒了！他指出，美華泰本土美妝連鎖店一月關了10間店面不夠，四月還要關15間分店，決定全面結束營業；日商美妝業者@Cosme也因經營不善，決定全面退出臺灣；香港服裝零售名店bossini（堡獅龍）也決定關閉全臺51家分店，七月將全面撤出臺灣。

李來希提及，兩岸關係緊張，已讓旅遊、航空、陸上運輸業者生意門可羅雀，現又加上疫情持續擴散，各國政府多祭出阻絕往來的交流措施，整體經濟活動更是雪上加霜，全球供應鏈斷鏈危機顯現，中國生產的零組件無法生產，產生供應鏈的斷鏈現象。他說他前天接到烘碗機供應商電話，產品生產因零組件缺貨致無法如期交貨，他昨晚跑了一趟訂貨的商城，辦完退款手續，看到商家營業冷清的人流，人人都戴上口罩成了蒙面世界，人與人之間的距離越是疏離，他感到無限的感慨，「只因為執政黨的意識型態作祟，幾幾乎乎要毀了原本的一盤好棋」。

李來希說疫情本是天災，天災難料，但兩岸關係惡化卻是人禍，天災難逆，人禍可免，問題是這個政權上上下下，人人雞腸鳥肚，小鼻子小眼睛，上下交相賊，臺灣人的苦難恐怕才要開始，夥伴們要有心理準備。

(中時電子報)