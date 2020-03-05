YouTuber蔡阿嘎日前騎機車與妻子二伯在等紅綠燈時，遭到黑衣男拿持鐵鎚襲擊，蔡阿嘎無大礙但二伯因懷胎9個月的關係，目前人還在醫院觀察，消息曝光後，竟有人在社團裡發文，稱「蔡阿嘎太囂張，下一個會是誰呢」，豈料底下的人竟無情留言「罪有應得」，讓網紅吳少喬看傻了眼。

當蔡阿嘎遭攻擊的消息曝光，一名網友在臉書社團「韓國瑜蔚藍中華守護聯盟」發文：「該說是好呢？還是不好，總知（之）啊，多留點口德，才不會惹禍上身，蔡阿嘎真的是囂張過頭，下一個會是誰呢？」此番言論過於冷血，原以為會有人出面制止，豈料底下留言的網友竟紛紛拍手叫好。

網友紛紛留言：「自1月11號他拍諷刺韓陣營支持者的影片後，身為嘉義人的我，將他視為嘉義之恥」、「嘴秋難免『禍從口出』」、「報應，應該要被打死才對」、「『出來玩是要還的』例子」、「這種終於碰到鬼」。

看到這些人不理性的回應，吳少喬看傻了眼，昨（4日）深夜在臉書發文：「韓粉真的很不理智，如果換你們的老婆孩子被打，今天你還笑得出來嗎？但韓粉笑的出來，好可怕，快點去罷韓！」

事發後，蔡阿嘎本人隨即拍了一部影片報平安，並斥責歹徒的行為，認為直接攻擊孕婦很誇張；而嘎嫂二伯昨晚也在臉書發文，表示目前人在安胎休養中，自己與肚裡的蔡波能情況暫時穩定，持續住院觀察中。

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(中時電子報)