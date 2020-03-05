網友貼文。

國民黨黨主席補選將在本月7日進行，將由代表中生代的江啟臣對上老前輩郝龍斌，兩人在民調上互有領先，這次的選舉也代表著國民黨的改革方向，但有網友表示，國民黨中生代的另一位代表，蔣萬安，這個時候卻沒有參選或表態，感到相當疑惑。

網友表示，在2020大選過後，國民黨出現兩位代表中生代的政治明星，那就是江啟臣以及蔣萬安，江啟臣在立委勝選後乘勝追擊，加入競選黨主席的行列，但是蔣萬安卻在打到超級新人吳怡農後，銷聲匿跡至今，曝光度一直都相當低，讓網友不禁好奇是怎麼回事。

網友認為，若在這個時間，整個黨風雨飄搖之際，蔣萬安跳出來大力抨擊黨內人士所做出的不合理發言ˇ及行為，在媒體上創造一股清流的形象，肯定能夠加到不少分，獲得社會上的好感，更有可能一舉參與黨主席大選，「最黑暗時候也是英雄誕生之時」，完全就符合蔣萬安這對時間的機遇，但是蔣卻選擇庸庸碌碌在台下，相當可惜。

(中時電子報)