奇美醫學中心3月9日起實施探陪病限制123。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

陪病者將發給「陪伴證」、探病者發給「訪客證」，依每位住院病人限制-陪病者1人、探病者2人限量發給為原則。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

陪病者、探病者均須刷健保卡，從2號門發燒篩檢、刷健保卡查詢TOCC，進入醫院。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

因應新冠肺炎疫情持續擴大，國外已陸續傳出次波感染及外國醫院群聚事件，奇美醫學中心為進一步保障病人及醫療人員安全，下周一、9日起全面實施住院病房探病陪病限制，每位住院病人限制1人陪病、2人探病、每位探病者限30分鐘「分艙分流」管制也同步到位。

院方說明，住院病房探病、陪病限制1.2.3，即每位住院病人限制1人陪病、2人探病、每位探病者限30分鐘；加護病房探病僅限上午時段，縮減探病時段為一個時段；一般病房探病時間限定中午12：00-13：00，下午17：00-18：00二個時段。

此外，陪病者將發給「陪伴證」、探病者發給「訪客證」，依每位住院病人限制-陪病者1人、探病者2人限量發給為原則。「陪伴證」「訪客證」均有識別條碼，供登錄病人訪客資料建檔。陪病者、探病者均須刷健保卡，從2號門發燒篩檢、刷健保卡查詢TOCC，進入醫院；依規定登錄資料領取憑證進出病房。陪病者、探病者進出醫院，全程需配戴口罩。持「陪伴證」陪病者，需配合依規定登錄資料及定時填寫「民眾健康聲明卡」。

即日起也將實施分艙管理，護理人力進行「照護區域區隔」，包括護理師盡量採固定段落照顧、護理人力的調度，以單位內的人力為主，不跨區支援、單位內護理人力分組，例如大小夜班固定班別。肺炎個案一律收治胸腔科或感染科，專區收治，區隔動線。

分流管理則為住院病人及探陪病家屬請由2號門，發燒篩檢、刷健保卡查詢TOCC進入；門診病人由3號門，發燒篩檢、刷健保卡查詢TOCC進入；其他特定科別門診由第三醫療大樓、第五醫療大樓入口，發燒篩檢、刷健保卡查詢進入；急診病人仍由急診入口，發燒篩檢、刷健保卡查詢進入。

奇美醫學中心即日起進行門禁管制：門禁開放時間為上午6時-下午9時；晚間9點後限持有「陪伴證」之陪病者1人留院；封閉1號門和4號門，禁止進出。若因病情需要，醫療團隊與病人家屬任一方有會談或解釋必要時，不受以上時段限制，得請病房同仁代為連繫。

(中時 )