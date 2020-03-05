國發會主委陳美伶今上午赴立法院，就「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」對我國產業衝擊暨業務報告時表示，日、韓疫情持續擴大，以大陸、日、韓占全球電子上游核心元器件及材料生產的主導地位，陳美伶表示，我國半導體、記憶體、面板等電子產業之上下游供應勢必受到衝擊，若疫情嚴重到必須切換供應鏈時，國內產能必須跟得上，否則可能導致生產成本劇增，進一步衝擊我國出口動能。

陳美伶於報告中指出，新冠肺炎疫情衝擊全球內需市場，供應我國廠商的大陸業者面臨復工延遲、原物料難取、勞動力短缺及產品出貨物流阻礙等四大衝擊，都會影響我國出口量能。

在報告前陳美伶接受媒體採訪時表示，目前疫情仍處於不確定狀況中，我們不能樂觀，但沒有悲觀權益，只能不斷努力抗疫；對於產業斷鏈危機，陳美伶表示，廠商已在農曆年後尋找替代方案，包括從東南亞生產找替代，甚至往歐美國家延伸，都希望生產線不能停、持續生產。

陳美伶指出，台灣各種不同製造業，對中國大陸依賴大小不一樣，依照經濟部對廠商了解，短時間可以用庫存存貨處理，但大陸復工緩慢，確實會影響產業供應鏈的銜接。

陳美伶了解，目前有新創產業生產零組件，過完年後已找到替代，目前也恢復生產，不過，期望疫情不要拖太久，否則真的會影響產業，甚至衝擊未來景氣，每個點都不能忽略，我們能做的每項努力都不能放過。

(中時 )